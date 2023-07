Tv-serie filmades på Ikea i hemlighet – pågick under ett helt år

Under ett helt år hade ett filmteam tagit sig till ett Ikeavaruhus i Burbank USA, där de lyckades spela in sju avsnitt helt utan möbeljättens vetskap. Serien heter passande nog “Ikea Heights” och skapades mellan 2009 och 2010 av David Seger, Spencer Strauss, Paul Bartunek och Tom Kauffman.

Serien beskrivs som “ett melodrama som har spelats in i ett Ikeavaruhus i Burbank, Kalifornien”.

– Det var galenskap – och så kul – att vandra till Ikea i Burbank varje månad, alldeles för uppklädda i högklackat och smycken. Med vetskapen att vi skulle begå låtsasotrohet, kuddmord och så mycket mer, skriver en användare som uppger sig för att vara Whitney Avalon som spelar ena huvudrollen i serien.

Hon tillade att de aldrig fick Ikeas godkännande, även efter att de fick reda på vad som hade pågått.

Foto: Skärmavbild Reddit

En presstalesperson för Ikea, Madeleine Löwenborg-Frick, har sagt i en intervju med tidningen Maclean's att Ikea tyckte att serien var rolig.



– Vi ser humorn i den och vi använder oss av en liknande tongueincheek humor i vår egen marknadsföring.

Hon tillägger dock att oauktoriserad filminspelning i deras varuhus inte är bra och hänvisar till att kontakta rätt personer om man vill filma hos dem.

Filmteamet portades från Ikea efter upptäckten

När Ikea fick reda på de hemliga filminspelningarna började deras personal att vidta åtgärder mot filmteamet. De skickade iväg teamet när de försökte spela in nya avsnitt i varuhuset och har även vid tillfällen blivit eskorterade av säkerhetsvakter.

Whitney Avalon skriver på Reddit att det blev allt svårare att filma mot slutet av serien, och att säkerhetsvakter eskorterade ut dem vid flera tillfällen.

Foto: Skärmavbild Reddit

Skådespelerskan avslöjar även att de fick veta att filmteamets ansikten fanns uppsatta i Ikeas övervakningsrum.

– Vi fick höra att de hade våra karaktärers foton uppsatta i övervakningsrummet. Det var kul, skriver Avalon.







Randall Park spelar ena huvudrollen i Ikea Heights

När serien spelades in var de flesta medverkande fortfarande relativt okända. På senare år har dock en av huvudrollerna, som spelas av Randall Park, synts i bland annat Fresh Off The Boat, WandaVision och Always Be My Maybe.

Många känner även igen skådespelaren från ett avsnitt av amerikanska “The Office”, där Randall Park spelar “Asian Jim”. I samma Reddit-tråd som kommenterats av Whitney Avalon har flera användare kommenterat och frågat om inte det är “Asian Jim” som syns i såpoperan.

Foto: Skärmavbild Reddit

Många har hittat till serien flera år efter att den först släpptes och kommenterat hur de krängt den 35 minuter långa såpoperan i en sittning. David Seger som var med och producerade Ikea Heights har även jobbat med NBC:s serie "Community". Har du hunnit se några av hans verk än?