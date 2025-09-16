För många med migrän är det inte bara huvudvärken som smärtar. Sjukdomen innebär också försämrad livskvalitet och ökade vårdkostnader – både för individen och samhället.

1,5 miljoner svenskar plågas av migrän, en neurologisk sjukdom som tar form genom intensiv smärta, illamående och kräkningar. Sjukdomen slår hårdast mot unga vuxna och kan innebära att man tvingas stanna hemma från jobbet eller studierna, vilket påverkar både livskvalitet och ekonomi.

I en svensk studie från Institutet för hälsa- och sjukvårdsekonomi framgår det dock att inte bara privatpersoner drabbas ekonomiskt av sjukdomen – även samhällsekonomin påverkas. Den totala kostnaden för en patient på ett år visar sig vara svindlande, mellan 55 000 och 275 000 kronor. Produktionsbortfallet står för hela 80 procent av kostnaderna vilket motsvarar runt 4,9 miljarder kronor eller runt 9 500 heltidstjänster per år.

Enligt European Headache Alliance orsakar migrän en arbetsfrånvarodag i månaden och samhällskostnaden uppgår till runt 27 miljarder euro om året. Det gör migrän till den tredje mest kostsamma sjukdomen i Europa.



Stor okunskap om migrän – många lider i tystnad

Trots att migrän är vanligt är kunskapen låg och många får inte rätt behandling. Okunskapen gör att sjukdomen kan förknippas med skam och skuld när den förklaras som “bara huvudvärk”. Att personer med migrän får höra att de stressar för mycket eller inte tränar tillräckligt är inte ovanligt. Men faktum är att det inte finns någon enkel förklaring till vad som utlöser migränanfall.



– Människor med migrän behöver respekteras och inte skuldbeläggas för att de har sjukdomen. En del behöver professionell hjälp. Har du ofta huvudvärk ska du börja med att vända dig till en vårdcentral för att få en bedömning, säger Karolina af Edholm som är neurolog specialiserad på huvudvärk vid Danderyds sjukhus i en intervju med tidningen Kollega.



Nu ser dock Edholm en förändring när forskningen för nya behandlingar tagit fart.



– Många fler kan få hjälp i dag eftersom det på relativt kort tid har kommit nya medicinska preparat med väldigt bra effekt på migrän. Dessutom väntar ett stort antal effektiva läkemedel på att bli godkända. Det kommer att hända mycket framöver, säger Karolina af Edholm.