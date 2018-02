Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Sommaren 2012 sköts en bekant till mig ihjäl, hon var bara 17 år gammal. Efter en rättsprocess med utredning och rättegång stod det klart att hennes pojkvän var skyldig och han blev dömd till tre års fängelse för vållande till annans död. Gärningsmannen blev dock frisläppt efter två år och inom ett halvår efter det var han under utredning för nya brott. Samma man är dessutom just nu misstänkt för ett nytt mord som ska ha ägt rum under 2017.

Ta till exempel den 12-åriga flickan i Stenungsund som blev våldtagen av en man som hade blivit inbjuden i hennes hem av en förälder. Trots att polisen visste namnet på mannen lades förundersökningen ner på grund av att polisen, enligt dem själva, enbart hade resurser att utreda mord. Att utreda våldtäkt mot barn har alltså inte en hög prioritet i dagens Sverige.

Ett annat exempel är kvinnan i Fittja som föll offer för en brutal våldtäkt och misshandel där upp till 20 män var inblandade. Trots DNA-bevis blev samtliga gärningsmän frikända på grund av resursbrist i polisutredningen. Utanför rättssalen stod en grupp män och hånade kvinnor som protesterade mot den friande domen.

Vårt rättsystem gör alltså grova brottslingar och deras vänner så självsäkra i tron att de kan komma undan med vad som helst, att de aktivt hånar de som står upp för våldtäktsoffer.

Samtidigt känner offer och deras anhöriga en total maktlöshet på grund av att förövare aldrig får rediga konsekvenser för deras handlingar. Det krävs krafttag för att se till att de som begår brott i vårt land inte längre kan komma undan lättvindigt.

Sverige har en statsbudget på över 800 miljarder och trots det ser vi en våg av nerlagda förundersökningar och friande domar på grund av resursbrist. Och om det mot förmodan skulle finnas nog med resurser för både förundersökning och fällande dom så är straffen ändå parodiskt låga. Det kan inte fortsätta vara så här!

Vår regering har ofta gått ut och beskrivit Sverige som ett feministiskt land. Men kan ett land som inte prioriterar brott där unga kvinnor och flickor konstant är offer, kalla sig för feministiskt?

Det är nu otroligt viktigt att riksdagen lagstiftar om mycket högre straff för våldsbrott och våldtäkter och se till att att tillsätta resurser som är öronmärkta för att utreda dessa typer av brott.

För så länge Sverige inte sätter in adekvata åtgärder för att garantera att grova vålds- och sexualbrott mot främst unga kvinnor och flickor minskar, kan vi inte beskriva oss som ett feministiskt land. Vi är inte ens ett jämställt land.

Vi är inte mer än ett land som prioriterar brottslingars tillvaro framför kvinnor och flickors trygghet - och det måste få ett slut!

Pontus Eklund

