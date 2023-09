Paradox presenterar nya strategispelet Millennia, lanseras nästa år

Gamingbolaget Paradox presenterar det nya strategispelet Millennia som är utvecklat gemensamt med C Prompt Games.Millennia är ett turordningsbaserat spel (turn-based). Det utspelas vid olika tidsåldrar och låter spelarna skriva sin egna historia av det förflutna.

Millennia är planerat att släppas under nästa år.C Prompt Games är en amerikansk spelstudio som leds av Rob Fermier, Ian Fischer och Brian Sousa. Trion har tidigare varit involverad i utvecklingen av en rad strategispel, däribland Age of Empires II, Age of Mythology och Starcraft II.