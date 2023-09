Stoxx 600 - bygg & material backar mest i dag

Det breda Europaindexet Stoxx 600 var klockan 11.35 ned med 0,29 procent till 453,37. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,69 procent som lägst och -0,14 procent som högst.Sektormässigt har råvaror den bästa utvecklingen, plus 0,57 procent, medan kemi noteras för näst bästa, plus 0,08 procent.

Sämst utveckling har bygg & material, minus 0,97 procent, medan fastigheter noteras för den näst svagaste, minus 0,82 procent.