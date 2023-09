Elektas ordförande och storägare Laurent Leksell säljer aktier för 60 miljoner kronor

Laurent Leksell, chairman and major shareholder of medical technology company Elekta, has sold 800,000 B-shares for a total of 60 million SEK on Nasdaq Stockholm, according to the Financial Supervisory Authority's insider register.

Laurent Leksell har den 20 september sålt 800 000 B-aktier i medicinteknikbolaget Elekta där han är styrelseordförande och storägare. Aktierna såldes till kursen 75 kronor per aktie, en affär på 60 miljoner kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.