Ortoma ska presentera teknik vid vetenskaplig kongress

Medicinteknikbolaget Ortoma kommer att presentera sin produktprototyp för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D-modeller vid ISTA-kongressen i New York. Det framgår av ett pressmeddelande.Bolaget kommer också att presentera utvärderingar av kliniskt material där tekniken använts för konvertering av röntgenbilder i 2D till 3D-modeller.Ortoma planerar att lansera produkten för slutanvändare på marknaden 2024, initialt för knäledskirurgi.ISTA är en förkortning för International Society for Technology in Arthroplasty.

Kongressen äger rum mellan den 27-30 september.