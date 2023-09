Skymap minskar omsättning men ökar rörelseresultat

Enligt statistik från The International Copper Study Group (ICSG) visar marknadsdata att det rådde ett underskott på 19 000 ton på kopparmarknaden i juli, medan det under perioden januari-juli var ett överskott på 215 000 ton. För helåret 2022 förväntas ett underskott på 391 000 ton. Produktionen av raffinerad koppar ökade med cirka 7,3 procent under januari-juli jämfört med förra året, medan konsumtionen ökade med cirka 4 procent.