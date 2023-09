Berkshire Hathaway fortsätter minska i HP

Warren Buffetts Berkshire Hathaway has sold an additional $130 million worth of HP shares, reducing its ownership to 11.2% from 11.7%. This comes after Berkshire previously reduced its stake, resulting in a total sale of $300 million worth of HP shares.

Warren Buffetts investeringskonglomerat Berkshire Hathaway har sålt ytterligare aktier i HP för 130 miljoner dollar. Det framgår av inskickade dokument.Efter avyttringen har Berkshire gått ner till ett ägande på 11,2 procent i HP, mot tidigare 11,7 procent. Berkshire ägde initialt 12,2 procent i HP, men i förra veckan blev det känt att man reducerat en del av ägandet. Och nu har man alltså sålt ytterligare aktier. Sammantaget har Berkshire sålt HP-aktier för 300 miljoner dollar. Berkshires intåg i HP blev känt våren 2022 och hjälpte aktien att nå nya rekordnivåer under senvåren. Den har sedan dess rasat 35 procent.