Placera listar aktierna som tappat respektive fått flest ägare

Placera, som ägs av Avanza, har gått igenom vilka aktier på Stockholmsbörsen som förlorat flest ägare och vilka aktier som fått flest nya aktieägare hos Avanza i år. Det framgår av en kommentar på måndagen.Fastighetsbolaget SBB har förlorat flest ägare, följt av klädbolaget H&M och fastighetskollegan Castellum. Därefter följer livekasinoutvecklaren Evolution och biltillverkaren Volvo Cars.Handelsbanken har fått flest nya ägare, följt av stålbolaget SSAB och investmentbolaget Investor. Därefter följer värmeteknikbolaget Nibe och fiberkommunikationsbolaget Hexatronic Investor är fortfarande den enskilt populäraste aktien med 354 000 aktieägare på Avanza. Hela listan kan ses i länken.