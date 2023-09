Dicot lämnar in ansökan om internationellt patentskydd

Forskningsbolaget Dicot har lämnat in en internationell patentansökan som kan ge skydd i 157 länder. Det framgår av ett pressmeddelande.Ansökan är gjord via Patent Cooperation Treaty, PCT, och avser läkemedelssubstanser under utveckling och dess tillverkningsmetoder.Bolaget säger också att även om USA omfattas av ansökan, har man separat skickat in en ansökan till det amerikanska patentverket via ett snabbspår kallat Patent Prosecution Highway.

Detta har gjorts i syfte att påskynda beviljat patent på vad bolaget betraktar vara en nyckelmarknad.PCT kommer att granskas av en utvald patentmyndighet, i detta fallet det europeiska patentverket som valt av bolaget."PCT innebär en kraftig geografisk breddning av patentportföljen som tillsammans med redan beviljade patent och övriga patentansökningar bygger ett starkt grundskydd för vår kandidat", kommenterar Dicots vd, Elin Trampe.