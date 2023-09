Stoxx 600 - teknologi backar mest i dag

Det breda Europaindexet Stoxx 600 var klockan 11.35 ned med 0,31 procent till 449,05. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,88 procent som lägst och -0,11 procent som högst.Sektormässigt har hälsovård den bästa utvecklingen, plus 0,34 procent, medan försäkring noteras för näst bästa, plus 0,30 procent.

Sämst utveckling har teknologi, minus 1,45 procent, medan fastigheter noteras för den näst svagaste, minus 1,27 procent.