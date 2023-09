Rejäl prisuppgång på olja dämpade New York-börsen, S&P 500-index oförändrat

De amerikanska börserna stängde runt nollstrecket på onsdagen. Sentimentet dämpades av stigande marknadsräntor och en rejäl uppgång i oljepriset.På den breda marknaden ökade S&P 500-index med 0,02 procent till 4 274,51.

S&P 500 index handlades under dagen inom intervallet -0,82 procent som lägst och 0,43 procent som högst.Teknologitunga Nasdaq Composite steg med 0,22 procent till 13 092,85. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,77 procent som lägst och 0,71 procent som högst.Sektormässigt hade energi den bästa utvecklingen, plus 2,51 procent, medan kraft noterades för den svagaste utvecklingen, minus 1,93 procent.Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen steg 6 punkter till 4,61 procent.

I dag på morgonen noteras räntan till 4,59 procent.Brentoljan steg 2,09 procent till 94,36 dollar och WTI-oljan ökade 3,64 procent till 93,68 dollar. Brent står i dag i 94,94 dollar, medan WTI-noteringen är 94,61 dollar.Guldpriset (termin) backade 1,51 procent till 1 890,90 dollar.

I dag står guldet i 1 891,00 dollar.Dollarn stärktes till 1,0504 mot euron, från 1,0573 dagen innan. I dag står dollarn i 1,0506.

En dollar kostar i dag 11,0634 kronor, att jämföra med 11,0501 föregående handelsdag.