Africa Oil rapporterar positiva borresultat från Namibia

Olje- och gasbolaget Africa Oil rapporterar positiva resultat från borrprover vid Venus-1X-brunnen i Block 2913B, offshore Namibia. Det framgår av ett pressmeddelande.Borrningen utfördes framgångsrikt till ett djup på 6 146 meter.

"Operatören och dess partners tolkar nu resultaten av flödestestet och införlivar dem i utvecklingsstudierna, som förväntas bekräftas med flödestestet av Venus-1A under Q4'23", skriver Africa Oil som har ett delägande i blocket via intressebolaget Impact Oil and Gas. Vd Roger Tucker kallar den framgångsrika borrningen vid Venus-1X för en stor milstolpe och tillägger att ifall resultaten bekräftas av Venus-1A, stödjer det en kommersiell utveckling av oljan."Det är viktigt att betona att möjligheten här inte bara handlar om en upptäckt, och vi förväntar oss att ytterligare arbete kommer att göras för att utveckla de storskaliga mål som redan identifierats på Block 2193B, inklusive de söder om Venus", säger Tucker.Riggen Deepsea Mira kommer att återvända inom kort till Venus-1A för att göra borrningar.Africa Oil ger också en uppdatering kring Block B2912 att det inte gjordes några flödestester vid Nara-1X-brunnen eftersom den inte anses vara kommersiell.

Africa Oil äger 31 procent i Impact som i sin tur äger 6,2 procent i Block 2913B och 5,9 procent i Block B2912.