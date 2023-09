Ourliving tar brygglån på 1,1 miljoner kronor

Teknikbolaget Ourliving har tagit ett brygglån om 1,1 miljoner kronor från närstående aktieägare.Syftet med lånet är att öka rörelsekapitalet då ledningen och styrelsen ser möjligheter till snabbare tillväxt. Utbetalning från långivarna sker senast den 2 oktober.

Brygglånet löper med en årlig ränta om åtta procent och förfaller till betalning den 31 mars 2024, enligt ett pressmeddelande.Lånet kommer bland annat från styrelseordförande Leif Liljebrunn, CCO Jörgen Brandt och Mikael Karlsson, vd för Solarfuture i Sverige.Ourliving har rätt att återbetala brygglånet jämte ränta i förtid genom kontant betalning. Långivaren har rätt att under löptiden konvertera lånet plus upplupen ränta till aktier, under förutsättning att det godkänns av bolagsstämman.