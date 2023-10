Readly ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm, vill noteras på First North

Digitala mediebolaget Readly ansöker nu om avnotering från Nasdaq Stockholm och att istället noteras på Nasdaq First North Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.Avnoteringen är villkorad av att aktierna tas upp till handel på First North, något som är tänkt att genomföras under det fjärde kvartalet.Det är känt sedan tidigare att bolaget vill byta lista till just First North.

Finwire skev om detta tidigare i sommar.