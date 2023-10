Skistar räknar med kapitalinvesteringar på mellan 500-600 miljoner

Skidturismbolaget Skistars kapitalinvesteringar kommer att uppgå till mellan 500-600 miljoner kronor under innevarande räkenskapsår 2023/24. Det beskedet gav ledningen under rapportpresentationen.Enligt vd Stefan Sjöstrand har bolaget haft extremt höga kapitalinvesteringar under förra året, och mer än vad man räknat med.

Framåt bedöms investeringarna understiga 600 miljoner kronor, vilket bolaget angav som riktmärke för investeringar i kärnverksamheten samma period förra året, och man kommer också att vara lite mer försiktiga om man inte behöver göra en investering.“Om vi kan se att priserna är på väg nedåt kommer vi kanske att göra mindre investeringar för att vänta på att priserna ska sjunka”, sade Sjöstrand. Skistars totala investeringar under förra räkenskapsåret uppgick till 943 miljoner kronor (804) brutto och 935 miljoner kronor (799) netto.