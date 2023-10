Jack Lundin: Lundin Minings aktie kan dubblas inom 5 år - Di

Lundin Mining's new CEO, Jack Lundin, believes that the company's stock could double within five years. In an interview with Dagens industri, Lundin explains that the company is currently undervalued compared to its competitors and that a strong copper price could drive the stock's growth. He also highlights the company's focus on maximizing the potential of its assets and building a new mine in Josemaria.

Gruvbolaget Lundin Minings nya vd Jack Lundin tror att aktien kan komma att dubblas inom fem år. Det säger han i en intervju med Dagens industri, Di. "Vi handlas till en rabatt mot våra konkurrenter och just nu skulle vi vilja vara vid 13–14 dollar, men med ett bra kopparpris kan vi dubbla aktien inom fem år", säger Lundin. Samtidigt förklarar han att företagets fokus framöver kommer vara att maximera potentialen i sina tillgångar och att bygga en gruva från grunden i Josemaria.