Consensus Småbolag minskade 4,78 procent i september - viktat ner något i Bonesupport

Inledningsvis skriver förvaltaren att september likt augusti var en negativ börsmånad med en relativt odramatisk start."Den nu repade skivan som innehåller direktiv om 'higher for longer' fick räntorna att printa nya högstanivåer som orsakade breda nedgångar på de globala börserna. Vad som utmärker september är att även de amerikanska börserna verkar ha fått pyspunka", skriver förvaltaren.Förvaltaren menar att även om marknaden generellt sett går mot tuffare tider så är man selektivt optimistisk när det gäller små- och medelstora bolag.De främsta positiva bidragsgivarna under månaden var Bonesupport och Truecaller medan negativa bidrag kom från Hexatronic och Incap."Bonesupport har utvecklats starkt sedan vi tog in bolaget i portföljen.

Som ett resultat av detta har såväl värdering som mer kortsiktiga förväntningar ökat markant. Vi anser att marknaden till viss del missar dynamiken i hur många sjukhus som kan adderas per kvartal, något som bolagets vd Emil Billbäck kommenterade under ett seminarium under månaden.

Vi är fortsatt mycket positiva till bolaget och dess nordamerikanska satsning men har valt att ta ner vikten något för att adressera marknadens oro."Utöver nedviktningen i Bonesupport har man även minskat innehavet i Better Collective samt ökat i Betsson.Gällande Hexatronic skriver förvaltaren att man har fortsatt stort förtroende för bolagets ledning men gillar inte att man tvingats till att sänka prognoserna för det andra halvåret ytterligare en gång. Förvaltarens långsiktiga syn kring en återkommande tillväxt kvarstår dock men man har valt att kortsiktigt vikta ner innehavet på grund av den ökande osäkerheten.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Better Collective, Bonesupport och Betsson med portföljvikter om 11,47, 7,92 respektive 5,69 procent.