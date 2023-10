Barclays ser över personalstyrkan i sin investeringsverksamhet, 300 kan få gå - BN

Barclays, the British multinational investment bank, is reportedly set to lay off around 3% of its global investment banking workforce, potentially affecting up to 300 employees, as part of its annual review of staff. The job cuts will also extend to the trading and research divisions.

Brittiska storbanken Barclays har påbörjat uppsägningar motsvarande 3 procent av personalstyrkan inom sin globala investeringsbank, enligt källor till Bloomberg News. Åtgärden kan innebära att upp till 300 personer får lämna sina jobb. Uppsägningarna ingår i bankens årliga översyn av personalstyrkan, som även inkluderar trading- och forskningsverksamheten.