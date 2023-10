Wall Street bröt negativ nedgång och steg under onsdagen - S&P 500-index upp 0,8 procent

De amerikanska börserna bröt sin nedåtgående trend och avancerade under onsdagens handel. Uppgångarna var som tydligast bland teknikaktier.

Under dagen sjönk marknadsräntorna något. På den breda marknaden ökade S&P 500-index med 0,81 procent till 4 263,75, medan teknologitunga Nasdaq Composite steg med 1,35 procent till 13 236,01.Sektormässigt hade sällanköp den bästa utvecklingen, plus 1,97 procent, medan energi noterades för den svagaste utvecklingen, minus 3,36 procent.På den breda marknaden ökade S&P 500-index med 0,81 procent till 4 263,75.

S&P 500 index handlades under dagen inom intervallet -0,21 procent som lägst och 0,92 procent som högst.Teknologitunga Nasdaq Composite steg med 1,35 procent till 13 236,01. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,10 procent som lägst och 1,53 procent som högst.Sektormässigt hade sällanköp den bästa utvecklingen, plus 1,97 procent, medan energi noterades för den svagaste utvecklingen, minus 3,36 procent.Musikströmningstjänsten Spotify kommer inkludera mer än 150 000 ljudböcker i sitt premium-abonnemang utan att ta ut någon extra kostnad.

Företagets ljudbokstjänst lanserades initialt i flera länder i september 2022 med mer än 300 000 titlar, men då med betalning per nedladdning. Spotify steg 3,3 procent.Moderna steg 1,1 procent efter att bioteknikbolaget meddelat positiva resultat från fas 1/2-studien av mRNA-1083, som är ett prövningsbaserat kombinationsvaccin mot influensa och covid.Räntan på den amerikanska tioårsräntan sjönk 7 punkter till 4,73 procent.

I dag på morgonen noteras räntan till 4,71 procent.Brentoljan backade 5,62 procent till 85,81 dollar och WTI-oljan sjönk 5,61 procent till 84,22 dollar. Brent står i dag i 86,40 dollar, medan WTI-noteringen är 84,70 dollar.Guldpriset (termin) backade 0,36 procent till 1 834,80 dollar.

I dag står guldet i 1 842,80 dollar.Dollarn försvagades till 1,0505 mot euron, från 1,0469 dagen innan. I dag står dollarn i 1,0523.

En dollar kostar i dag 11,0366 kronor, att jämföra med 11,0662 föregående handelsdag.