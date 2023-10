Vinfast mer än fördubblar intäkterna - aktien stiger i förhandeln

Vietnamese electric vehicle manufacturer Vinfast reports revenues of approximately $343 million in the third quarter, a 159.3% increase compared to the same period last year. The company delivered 10,027 electric cars and 28,220 electric scooters, with a net loss of $615 million. Vinfast aims to deliver between 40,000 and 50,000 units this fiscal year.

Vietnamesiska elfordonstillverkaren Vinfast, som är listad på Nasdaqbörsen, redovisar intäkter på cirka 343 miljoner dollar under det tredje kvartalet. Det motsvarar en ökning på 159,3 procent mot samma period året innan. Aktien stiger 3,4 procent i förhandeln.Antalet levererade elbilar uppgick till 10 027, vilket är cirka 5,2 procent fler än under föregående kvartal och en avsevärd ökning mot fjolåret när man levererade endast 153 enheter.Leveranserna av elscooters uppgick till 28 220, att jämföra med 10 182 i föregående kvartal och 13 253 samma period 2022.Nettoresultatet blev -615 miljoner dollar, vilket är en ökning av förlusten med 20 procent mot föregående period och 34 procent mot föregående år. "Vinfast är på god väg att uppfylla sina leveransmål och är väl positionerat för att expandera på strategiska marknader som Indonesien och Indien", står det i rapporten.Bolaget upprepar sitt mål om att leverera mellan 40 000 och 50 000 enheter under innevarande räkenskapsår.