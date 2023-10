Kepler Cheuvreux höjer Diös till köp (behåll), upprepar riktkurs 73 kronor.

Stockholmsbörsen rapporterar en nedgång på 2 procent under september, trots att nedgången i konjunkturen ännu inte har påverkat fler branscher. Räntekostnaderna förväntas öka kraftigt när många bolån förfaller under hösten. Riksbanken har minskat sin valutareserv för att stärka den svaga kronan, vilket kan påverka exportbolagen. Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Empire Co, Assurant Inc, Nippon Telegraph, Chubb och Costco Wholesale.