PriorNilsson Globala Utdelare minskade 4,63 procent i september - utdelningar från bland annat PepsiCo och McDonalds

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent."Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltaren.Vidare skriver förvaltaren att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta."Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltaren skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september."Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."Under september månad rapporteras fonden ha tagit del av utdelningar från bland annat PepsiCo, McDonald’s, Johnson & Johnson och Dover.Främsta bidragsgivare var Empire Co, Assurant Inc, Nippon Telegraph, Chubb samt Costco Wholesale.Vid månadsskiftet var Empire, Sage Group samt Parker Hannifin de största innehaven i portföljen med vikter om 2,4, 2,2 respektive 2,0 procent.