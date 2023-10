Kinas befolkning spenderade mer under Golden Week än 2019

Kinesiska hushåll spenderade mer pengar under årets åtta dagar långa Golden Week-helg jämfört med 2019. Det visar ny statistik, rapporterar Reuters.

Under perioden gjorde kinesiska hushåll 826 miljoner inrikesresor, 71,3 procent fler än under motsvarande period förra året och 4,1 procent mer än 2019. Genomsnittlig utgift per resa steg till 911,6 yuan, jämfört med 830,8 yuan 2019.Den totala inhemska turismintäkten för helgperioden var 753 miljarder yuan, upp 129,5 procent jämfört med förra året och 1,5 procent högre än 2019.Den kinesiska ekonomin har kämpat med att återhämta sig efter pandemin.

Inrikesresor har varit populära men utlandsresandet har varit begränsat av få flyg och höga priser.