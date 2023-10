Juventus faller efter miljardförlust och aviserad nyemission

Juventus rasar 13 procent i Milano efter att fotbollsklubben återigen redovisat ett stort minusresultat, samt godkänt en kapitalanskaffning på 200 miljoner euro.Resultatet under det brutna räkenskapsåret som slutade den 30 juni landade på -124 miljoner euro. Vidare spår Serie A-klubben att resultatet under Q1 fortsatt kommer att vara rött.Nyemissionen kommer garanteras av ägarfamiljen Agnelli genom Exor, som förfogar över 64 procent av aktierna.Juventus har redan tagit in cirka 700 miljoner euro från sina aktieägare under de senaste fyra åren i två separata transaktioner.

I år har Juventus-aktien rasat 22 procent och de senaste fem åren har tre fjärdedelar av börsvärdet utraderats.