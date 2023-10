Pareto Global minskade 5,1 procent i september - Boston Scientific höjer tillväxtmålen

Inledningsvis skriver förvaltarna att fonden fick starkast bidrag från portföljbolagen Centene och Ralph Lauren under månaden. Kering, Prudential och Adobe påverkade negativt.Adobe, som satsat stort på AI under den senaste tiden, rapporterade i sin senaste kvartalsrapport bibehållna marginaler och ett resultat per aktie som var 20 procent högre än i fjol.

Boston Scientific, som producerar medicinsk utrustning och implantat för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, höll under månaden sin kapitalmarknadsdag. Deras nya finansiella mål är att öka den årliga organiska tillväxten till mellan 8-10 procent."Om de klarar att infria detta, kommer de vara bland de snabbast växande bolagen i sin bransch.

I tillägg förväntar de sig att öka affärsmarginalen till 30 procent, från dagens 26, och på så sätt få resultatet att växa tvåsiffrigt", skriver förvaltarna. Bolagets produktportfölj beskrivs ha löpande styrts mot attraktiva marknadssegment med tillväxt.

2026 förväntas 45 procent av försäljningen komma från produkter som växer snabbare än 7 procent årligen. "Hög stabilt växande intjäning och en skuldfri balans som är värdesatt under nivån för motsvarande bolag lovar gott för avkastningen.

Detta gör oss komfortabla med att Boston Scientific är en av de största posterna i Pareto Global", skriver förvaltarna avslutningsvis. Vid månadsskiftet var fondens största innehav Microsoft, Alphabet och Boston Scientific med portföljvikter om 7,9, 6,0 respektive 5,2 procent.Den geografiska exponeringen var främst mot USA, Schweiz och Norden med vikter om 68, 7 respektive 7 procent.