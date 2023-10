Amazon höjer lönen för anställda i Storbritannien

E-handelsjätten Amazon höjer grundlönen för sina medarbetare som arbetar i operativa roller i Storbritannien. Det framgår av ett pressmeddelande.

Löneökningen gäller från och med 15 oktober och för heltidsanställda kommer den nya grundlönen att variera mellan 11,80 - 12,50 pund per timme beroende på plats, återger CNBC.Fram till april 2024 ska lönen därefter höjas ytterligare så att den därefter blir minst 12,30 till 13 pund per timme, beroende på var man är anställd. Under julhandelsperioden kommer Amazon att i Storbritannien anställa ytterligare 15 000 personer.

Totalt rör det sig om en investering på 170 miljoner pund från Amazons sida.