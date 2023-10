Materialbristen lättar något i Tyskland under september - Ifo

Andelen tyska tillverkare som rapporterar om materialbrist uppgick till 24 procent i september, enligt Ifo-institutet. Det kan jämföras med 24,4 procent i augusti.

Situationen är fortsatt mest problematisk inom fordonsindustrin där strax under 53 procent uppger att de har brist på råvaror och mellanprodukter. Inom övriga industrisektorer ligger andelen på under 40 procent och för vissa branscher till och med under 20 procent.

Minst påverkade är dryckesindustrin med 1,3 procent, pappersindustrin med 0,2 procent och tillverkare av lädervaror där ingen uppger sig dras med dessa problem.