Kursnedgång för Walmarts mexikanska dotterbolag efter uppgifter om undersökning

Walmart de Mexico, the Mexican subsidiary of American retail giant Walmart, saw its stock drop 3.3 percent on Monday after announcing that it is under investigation for alleged monopolistic practices. The nature of the violations is unclear, but it could involve pricing or other conduct by Walmart, the country's largest retail chain. Monopoly investigations in Mexico can take several months. Walmart stated that it is confident it has always followed the law to ensure the best prices, quality, and selection for its customers.

Amerikanska detaljhandelsjättens Walmarts mexikanska dotterbolag, Walmart de Mexico, aktie tappade 3,3 procent på måndagen efter att företaget meddelat att det är under utredning för påstådda monopolistiska metoder. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.Det är oklart vilka övertramp det rör sig om men enligt Intercam Banco kan det handla om prissättning eller annat uppförande från Walmart, som är landets största detaljhandelskedja.Monopolutredningar i Mexiko kan ta flera månader.Walmart säger i ett uttalande att de är övertygade om att de alltid har "följt gällande lagstiftning för att kunna garantera kunderna bästa pris, kvalitet och sortiment".