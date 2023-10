Kavaljer Investmentbolagsfond minskade 3,41 procent i september - inflationen faller på bred front

Under september bidrog stigande långa marknadsräntor till en svag global börsutveckling."Inflationen faller på bred front vilket talar det för att vi kanske redan har sett den sista räntehöjningen. Enligt flera bedömare förväntas centralbankerna inleda med sina första räntesänkningar under andra kvartalet 2024", skriver förvaltarna.Sjunkande räntor under 2024, fortsatt stabila vinster hos företagen och attraktiva värderingar gör att förvaltarna är fortsatt positiva till många noterade bolag framöver.Gällande fondens utveckling under månaden kom positiva bidrag från Lundbergs, Industrivärden och Aker ASA.

I den negativa vågskålen fanns Xano, BHG Group och Spiltan Invest.Gällande portföljaktiviteten ökade förvaltarna i Byggmästare Anders J Ahlström, Linc, Medcap och Xano. Förvaltarna avyttrade hela innehavet i Kindred.Aktieandelen uppgick vid månadsskiftet till 95 procent.Vidare skriver förvaltarna om MedCap, ett företag som förvärvar och utvecklar små och medelstora bolag inom hälsovårdssektorn.

MedCap presenterade tidigare under sommaren sin kvartalsrapport för det andra kvartalet som beskrivs ha varit mycket stark. Omsättningen ökade med 36 procent varav 13 procent organisk."Det finns goda möjligheter att fortsätta växa med förvärv då balansräkningen är stark.

Bolaget värderas till 20 gånger vinsten vilket med hänsyn till historisk tillväxt och framtida tillväxtmöjligheter är en attraktiv värdering", skriver förvaltarna.De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Investor, Alphabet och Berkshire Hathaway med portföljvikter om 8,1, 6,1 respektive 5,9 procent.Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot Norden med 44 procent av allokerat kapital. Därefter kom USA och Europa med vikterna 35 respektive 12 procent.