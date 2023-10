Birkenstock noteras till kursen 46 dollar per aktie - WSJ

Tyska skotillverkaren Birkenstock har fastställt priset i börsnoteringen i USA till 46 dollar per aktie, enligt uppgifter till Wall Street Journal.Birkenstock har tidigare kommunicerat ett intervall på 44-49 dollar per aktie. Vid kursen 46 dollar värderas bolaget till cirka 8,6 miljarder dollar.Aktien kommer börja handlas på New York-börsen under onsdagen.