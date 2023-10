Carbiotix teckningskurs för TO 2 fastställs över börskurs

Forskningsbolaget Carbiotix teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med den företrädesemission som företaget genomförde tidigare under året, har fastställts till 1,50 kronor per aktie. Det innebär att teckningskursen ligger tydligt över senast betalt, som är 0,848 kronor.

Nyttjandeperioden sträcker sig mellan 12-27 oktober. Vid ett fulltecknande kan bolaget tillföras cirka 4,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Utspädningen blir i så fall cirka 13,3 procent, enligt ett pressmeddelande. Sedermera Corporate Finance är rådgivare.