Antalet lediga jobb i Storbritannien minskar igen, men en botten tros vara nära

Brittiska arbetsgivare minskade sina lediga platser för första gången på mer än två och ett halvt år under september. Det enligt Recruitment and Employment Confederation (REC), rapporterar Reuters.Siffrorna visar dock på en marginell nedgång och att de huvudsakligen drabbade den offentliga sektorn.Samtidigt minskade anställningarna igen, vilket förstärker bilden av en arbetsmarknad under avkylning.REC:s syn på läget är att marknaden håller på att hitta botten efter en årslång nedgång."Och den relativa uppgången i den privata sektorn är sannolikt drivkraften bakom dessa mer positiva utsikter.

Även om vakanserna nu sjunker är de fortfarande robusta i den privata sektorn jämfört med den offentliga”, sade REC-chefen Neil Carberry.