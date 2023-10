Vår Energi ökade produktionen sekventiellt under tredje kvartalet

Olje- och gasbolaget Vår Energi har släppt siffror avseende produktionen och försäljningsvolymer under det tredje kvartalet. Bolaget släpper sin fullständiga rapport den 24 oktober.Nettoproduktionen uppgick i snitt till 210 000 oljeekvivalenter per dag, vilket är en ökning på fyra procent från andra kvartalet men en minskning med två procent jämfört med samma period året innan.Produktionen under kvartalet påverkades av planerat säsongsmässigt underhåll och ökat bidrag från de nya fälten Bauge, Hyme och Fenja, som startade produktion under andra kvartalet.Produktionsfördelningen var 66 procent olja och NGL (natural gas liquids) och 34 procent naturgas.Produktionsguidningen för helåret är 210 000 - 220 000 oljeekvivalenter per dag.Vår Energi lyckades sälja sin råolja till ett pris av 87,1 dollar fatet under kvartalet, vilket är högre än 78,5 dollar i föregående kvartal men lägre mot fjolårets 107,8 dollar.Den sålda volymen av olja uppgick till 11,9 miljoner fat oljeekvivalenter, mot 10,0 miljoner i Q2 och 10,1 miljoner samma period 2022.