Statlig investeringsfond ökar i Kinas storbanker - skapade rally

Kinas statliga investeringsfond Central Huijin Investment har ökat sitt innehav i de fyra storbankerna Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China och China Construction Bank. Huijin Investment har ökat sitt innehav med 0,01 procentenheter i vardera av de fyra bankerna.

Det är första gången sedan 2015 som Huijin ökat sitt innehav i bankerna. Förändringen är liten men av stor symbolisk vikt då Huijin har en historik av att agera som stödköpare när den kinesiska aktiemarknaden varit svag.

Fonden uppger att de kommer att fortsätta att öka sitt innehav de kommande sex månaderna.Bankerna steg på bred front efter beskedet. Kinas aktiemarknader har varit svaga i år och pressats av bland annat en svagare än väntad återhämtning av ekonomin och de stora problemen för landets fastighetssektor.