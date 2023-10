Free2Move omsatte preliminärt 43 miljoner Q1-Q3 - ökning med 165 procent

Teknikbolaget Free2Move omsatte preliminärt 43 miljoner kronor under perioden januari-september, vilket är en ökning med 165 procent jämfört med samma period i fjol. Under helåret 2022 omsatte bolaget 38,6 miljoner kronor.Orderstocken per den 30 september uppgick till 26 miljoner kronor, jämfört med 32,6 miljoner kronor jämfört med 31 december 2022."Företaget har fortsatt att stärka sin position som en ledande aktör inom digital förvaltning och förnybar energi och har framgångsrikt utökat sin närvaro på flera marknader", skriver bolaget.Free2Move släpper sin rapport den 16 november.