Case Högräntefond ökade 0,42 procent i september - räntetoppen troligtvis nådd

Initialt skriver förvaltaren att september bjöd på centralbanksbesked från flera håll, där den sammantagna bilden tycks vara att räntehöjningspausen troligen är nådd på de flesta håll runt om i världen."Dock guidar flera direktioner för att räntorna kommer behöva vara kvar på högre nivåer under en längre tid, där bland annat den senaste tidens höga oljepris har bidragit till oro för ihållande inflation."Amerikanska Fed lämnade räntan oförändrad men höjde den framtida räntebanan något jämfört mot tidigare prognos, det vill säga 'higher for longer'.ECB och Riksbanken höjde med 25 baspunkter vardera under september men gav i övrigt duvaktiga budskap, vilket enligt förvaltaren kan tolkas som att höjningscykeln troligen är klar.Riksbankschefen Erik Thedéen meddelade, förutom att det blir ett ökat antal möten under nästa år, att cirka en fjärdedel av valutareserven kommer att valutasäkras med start i slutet av september, vilket tros ha varit en bidragande faktor till den förstärkning av kronan som skett på sistone."Kronan har under slutet av september äntligen stärkts något efter att ha uppmätt rekordsvaga nivåer under mitten av månaden", skriver Rask.SBB medelade att man är klar med sin strategiska översyn och stärker därmed bolagets likviditet markant."Detta kan också vara en bidragande faktor till kronförstärkningen då utländska investerare utryckt stor oro för den svenska fastighetssektorn och dess påverkan på det svenska banksystemet. Vi följer noga eventuella effekter av detta tillsammans med effekter av räntepauserna i stort", avslutar Rask.Under månaden har man bland annat köpt obligationer i Hörmann.