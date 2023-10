Hartmanns storägare Thornico har köpt fler aktier, kontrollerar 80 procent och höjer bud

Thornico, the majority owner of Brdr.Hartmann, has acquired additional shares in the company, now controlling approximately 80% of the shares and votes. The latest purchase involves a 10% stake in Brdr. Hartmann, bought from Handelsbanken, VN Capital, Aktia, and Abaco Capital. Thornico has also decided to raise its bid for the remaining shares in Brdr. Hartmann to 360 Danish kroner per share. A special meeting will be held on October 16th, requested by Thornico, who has proposed delisting the business.

Brdr.Hartmanns storägare Thornico har förvärvat ytterligare aktier i bolaget och kontrollerar nu cirka 80 procent av aktierna och rösterna. Det framgår av ett pressmeddelande.Det senaste köpet avser tio procent i Brdr Hartmann, aktier som Thornico förvärvat från Handelsbanken, VN Capital, Aktia och Abaco Capital. Priset är 360 danska kronor per aktie.I samband med detta har Thornico beslutat att höja sitt bud på resterande aktier i Brdr. Hartmann till 360 danska kronor per aktie.Brdr. Hartmann kommer hålla en extrastämma den 16 oktober. Den är sammankallad på begäran av Thornico som föreslagit en avnotering av verksamheten.