Di:s analytiker varnar för börskrasch

Dagens Industri's analyst Richard Bråse warns of heavy stock market declines due to the significant inversion of the yield curve. Inverted yield curves are often seen as a sign of an upcoming recession, and historically, they have not been favorable for the economy or the stock market. Therefore, the conclusion is that the bond market is likely correct, and investors should consider selling stocks despite the recent rally.

Dagens industris analytiker Richard Bråse varnar för tunga börsfall givet hur pass mycket inverterad räntekurvan varit denna gång. En inverterad räntekurva är när den korta räntan överstiger den långa. Sådant brukar ofta ses som tecken på en kommande recession. Di påpekar att den negativa räntedifferensen denna gång har varit “ovanligt djup och utdragen”, även om differensen har minskat på sistone. Men historiskt sett har inverterade räntekurvor inte bådat gott för varken ekonomin eller börsen. Slutsatsen blir att räntemarknaden inte har fel varför man bör se höstens rally som skäl till att sälja aktier.“I de tre senaste episoderna 2000, 2007 och 2019 har de bästa investeringarna inte gjorts i slutet av räntehöjningsscykeln, utan i samband med att den amerikanska centralbanken börjar bli färdig med sina räntesänkningar. Det finns ingenting annat än fagra förhoppningar som talar för att det skulle bli annorlunda den här gången”, skriver Di.