Blackrocks vinst högre än väntat

Fondjätten Blackrock redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Det justerade resultatet per aktie var bättre än väntat.Intäkterna uppgick till 4,52 miljarder dollar (4,31), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 4,52.Justerat resultat per aktie blev 10,91 dollar (9,55), vilket är 30,8 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 8,34.Förvaltat kapital, AUM, ökade med 14 procent i årstakt till 9 100,8 miljarder dollar (7 961,4).

Föregående kvartal låg AUM på 9 4 25 miljarder. Företaget hade ett totalt inflöde om 3 miljarder dollar under det tredje kvartalet.

Summerat för året är inflödet 193 miljarder.