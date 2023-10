Tellus Midas minskade 1,8 procent i september - köpt Nvidia och sålt Kinnevik

Inledningsvis skriver förvaltarna att marknadens förväntningar på kommande räntesänkningar sköts på framtiden under månaden."Konsekvensen blir ett fortsatt högt ränteläge och att räntan som alla marknadsaktörer följer, den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan rusar", skriver förvaltarna.Världens centralbanker vill undvika att inflationen faller ner till inflationsmålet, för att därefter studsa upp snabbt till följd av för snabbt sänkta räntor."Ökad arbetslöshet och försämrade tillväxtutsikter i kombination med sjunkande inflation skulle kunna leda till en förändrad centralbankspolicy och tidigare räntesänkningar, men än så länge har den amerikanska arbetsmarknaden uppvisat förvånansvärd styrka", skriver förvaltarna.Vidare skriver förvaltarna att de känner sig trygga med nuvarande placeringsstrategi som tar rygg på bland annat strukturella trender inom AI, läkemedel och försvar.Under månaden hade Handelsbanken, Danske Bank och HSBC starkast utveckling med 6, 5 respektive 4 procents uppgång. Sämre gick det för Bioarctic, Apple och Evolution som sjönk 9, 8 respektive 8 procent.Fonden har under månaden tagit in Nvidia som nytt innehav, ökat i befintliga innehavet Astra Zeneca och avyttrat Kinnevik.Vidare skriver förvaltarna att mycket talar för en fortsatt stark dollar framåt, hänfört till bland annat kriget i Europa samt USAs motståndskraftiga ekonomi."Efter den senaste tidens stora makrofokus på inflation, räntor och ekonomisk statistik av olika slag närmar vi oss rapportsäsongen med Q3-rapporter.

Så här långt har vinstvarningarna varit få vilket antyder att även denna rapportsäsong kan bli stark trots oron som sätter sordin på finansmarknaderna. Bankerna förväntas även framöver leverera stora vinster i spåren av de stigande räntorna", avslutar förvaltarna.De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Banco Santander, Swedbank och Handelsbanken med portföljvikter om 4,8, 4,7 respektive 4,2 procent.