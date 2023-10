Carnegie All Cap minskade 1,79 procent i september - energiomställningsaktier hade det fortsatt kämpigt

Inledningsvis skriver förvaltaren att den negativa börstrenden fortsatte under månaden. Inflationen fortsätter falla och många centralbanker har satt räntehöjningarna på paus.

Räntor med längre löptider steg under månaden, till följd av att uppfattningen om att räntan kommer bibehållas på hög nivå under längre tid, börjat sjunka in. Under månadens sista dagar bröts trenden något rörande utflöde från småbolag till förmån för lågt värderade bolag, bank och tidigt cykliska bolag.

Det är dock fortsatt en klar försiktig hållning till risktagande. "Även den negativa trenden bland bolag med exponering mot energiomställning har fortsatt under månaden.

Bland fondens innehav innebär detta återigen att Nibe är bland fondens svagaste innehav", skriver Strömberg. Nibes tapp hänförs till uttalanden från tyska värmepumpsföreningen om prispress och överproduktion.

Å andra sidan röstade Tyskland igenom ett paket med subventioner för att stötta utfasningen av gas och öka installationen av värmepumpar.OX2, som också visat svag utveckling under året, gjorde en skarp vändning efter att bolaget annonserat försäljningar på projekt med god prissättning.Kingfisher nådde gränsen för budplikt i Nordic Waterproofing under månaden och lade ett bud på 163 kronor."Aktien handlas i dagsläget på den nivån men som vi ser det finns det möjligheter till ett högre bud, särskilt som Kingfisher köpt in sig på betydligt högre nivåer tidigare", skriver förvaltaren. Skanska, Munters och SEB var de största positiva bidragsgivarna under månaden.

Nibe, Essity och ABB bidrog negativt.De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alfa Laval, Volvo och ABB med portföljvikter om 5,4, 5,2 respektive 5,2 procent.