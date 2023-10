Carnegie Global Quality Companies minskade 4,6 procent i september - sänkt risken i portföljen

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att globala aktier tappade under månaden, präglade av oro för konjunkturen samt budskapet från centralbanker om "higher-for-longer" vad gäller räntan.Fonden fick sämst avkastning inom teknik och finans, medan kommunikationstjänster och cykliska konsumentvaror klarade sig bäst. Sony och Booking var bland vinnarna under månaden."Booking fortsätter utvecklas väl drivet av YOLO-konsumtion (You Only Live Once) när hushåll fortsätter prioritera upplevelser före annan konsumtion och bolaget har nu levererat fyra kvartal med 30-procentig tillväxt", skriver förvaltarna.Bäst avkastande aktier var läkemedelsbolagen GSK och Sanofi.

"GSK lanserade sitt nya RSV-vaccin Arexvy i USA i augusti och under september kom tidiga försäljningssiffror som indikerar en stark start med 67 tusen doser administrerade under de fyra första veckorna", skriver förvaltarna. Under månaden positionerades fonden om för att att minska risken, till följd av detta avyttrades portföljbolaget Garmin.

Minskade gjorde man även i Apple och Adobe. Vidare gjorde vi en rokad och sålde Siemens Healthineers för att istället ta in moderbolaget Siemens (som äger 75 procent av Healthineers).

Siemens har gjort sig kvitt sin historiska konglomeratsjuka och är numera ett modernt bolag med ett mer renodlat fokus på automatiseringslösningar, smart infrastruktur och medicinteknik som handlas till en alltför låg värdering på 12 gånger vinsten", skriver förvaltarna.Avslutningsvis skriver förvaltarna att de tog in amerikanska Cisco i portföljen. Bolaget beskrivs som ett stabilt, lågvärderat kvalitetsbolag som nu börjat få igång tillväxten och erbjuder en attraktiv, mindre volatil teknikexponering.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alphabet, Microsoft och Roche Holding med portföljvikter om 5,0, 5,0 respektive 4,0 procent.Vid månadsskiftet hade fonden störst exponering mot USA, följt av Schweiz och Frankrike med vikter om 54,7, 10,8 respektive 8,8 procent.