Kavaljer Investment Company Fund ned 3,41 prosent i september - inflasjonen faller over hele linjen

Kavaljer Investmentbolagsfond falt 3,41 prosent i september. Siden årsskiftet har fondet hatt en avkastning på 6,66 prosent.

Det viser en månedsrapport fra fondets forvaltere Peter Lindvall og Håkan Telander.I september bidro stigende lange markedsrenter til en svak utvikling på de globale aksjemarkedene."Inflasjonen faller på bred front, noe som indikerer at vi kanskje allerede har sett den siste renteøkningen. Ifølge flere analytikere er det ventet at sentralbankene vil begynne sine første rentekutt i andre kvartal 2024", skriver forvalterne.Fallende renter i 2024, fortsatt stabil selskapsinntjening og attraktiv prising gjør at forvalterne fortsatt er positive til mange børsnoterte selskaper fremover.Når det gjelder fondets utvikling i løpet av måneden, kom positive bidrag fra Lundbergs, Industrivärden og Aker ASA.

På den negative siden finner vi Xano, BHG Group og Spiltan Invest.Når det gjelder porteføljeaktivitet, økte forvalterne beholdningen i Byggmästare Anders J Ahlström, Linc, Medcap og Xano. Forvalterne solgte hele beholdningen i Kindred.Aksjeandelen i porteføljen utgjorde 95 prosent ved utgangen av måneden.Forvalterne skriver også om MedCap, et selskap som kjøper opp og utvikler små og mellomstore selskaper i helsesektoren.

Tidligere i sommer presenterte MedCap sin kvartalsrapport for andre kvartal, som beskrives som svært sterk. Omsetningen økte med 36 prosent, hvorav 13 prosent var organisk."Det er gode muligheter for å fortsette å vokse gjennom oppkjøp, ettersom balansen er sterk.

Selskapet er verdsatt til 20 ganger inntjeningen, noe som er en attraktiv verdsettelse med tanke på historisk vekst og fremtidige vekstmuligheter", skriver forvalterne.De største posisjonene i fondets portefølje ved utgangen av måneden var Investor, Alphabet og Berkshire Hathaway med porteføljevekter på henholdsvis 8,1, 6,1 og 5,9 prosent.Når det gjelder geografisk fordeling, var fondet mest eksponert mot Norden med 44 prosent av kapitalen. Deretter fulgte USA og Europa med vekter på henholdsvis 35 og 12 prosent.