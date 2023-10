Material stiger mest under inledningen på New York-börsen, S&P 500 index plus 0,8 procent

Efter cirka 50 minuters handel på New York-börsen är S&P 500 indexet på plus.Det breda S&P 500 indexet ökar 0,8 procent till 4 364,55.Teknologitunga Nasdaq Composite stiger 0,9 procent till 13 533,17.Sektormässigt har material den bästa utvecklingen, plus 1,21 procent, medan energi noteras för den svagaste utvecklingen, plus 0,16 procent.Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen stiger 8 punkter till 4,71 procent.