Kalender tisdag 17 oktober

BÖRSRapporterOspecificerad tid: Scandinavian Chemotech07:00 Ericsson (definitiv), 07:30 EQT, 08:00 Platzer, 08:30 Note, 13:00 Elanders, 14:00 ProfilgruppenUtländska rapporterFöre börsöppning: Lockheed Martin12:45 Bank of America, 12:45 Johnson & Johnson, 13:30 Goldman SachsEfter börsstängning: United AirlinesStämmor09:00 Goobit Group, 14:00 Arbona (extra), 16:00 ScandidosInvesterarmöte08:30 EQT telefonkonferens09:00 Ericsson telefonkonferens10:00 Note telefonkonferens10:00 Platzer webcast14:30 Irlab kapitalmarknadsdag15:00 Elanders telefonkonferensCorporate ActionsJondetech exklusive rätt N 7:1, 4 öre per aktieQuickbit exklusive rätt N 9:10, 41 öre per aktieMAKROSverige dagligvaruindex08:00 Storbritannien arbetslöshet (Ilo)09:00 Riksbanken utfrågning av direktionen i finansutskottet11:00 Tyskland ZEW-index14:00 Federal Reserve tal av Williams14:15 Kanada byggstarter av hus14:30 Kanada KPI14:30 USA detaljhandel14:55 USA Redbook15:00 ECB tal av Knot15:15 USA industriproduktion15:15 USA kapacitetsutnyttjande16:00 ECB tal av Centeno16:00 USA NAHB husindex16:00 USA företagens lager16:45 Federal Reserve tal av Barkin19:00 ECB tal av Guindos22:00 USA kapitalflöden (tic-data)22:30 USA API oljelager.