World Steel Association sänker prognosen för global stålefterfrågan 2023

World Steel Association, WSA, spår att den globala efterfrågan på stål ökar med 1,8 procent i år och stiger med 1,9 procent 2024. I april spådde organisationen en ökning med 2,3 procent respektive 1,7 procent under 2023-2024.Totalt beräknas efterfrågan landa på 1 815 miljoner ton i år (tidigare prognos 1 822) och 1 849 miljoner nästa år (tidigare prognos 1 854).

Under 2022 sjönk efterfrågan 3,3 procent till 1 783 miljoner ton.Máximo Vedoya, ordförande för World Steel, säger i en kommentar att efterfrågan på stål har påverkats av den höga inflationen och ränteläget. "Sedan andra halvåret 2022 har aktiviteterna i stålanvändande sektorer minskat kraftigt både för de flesta sektorer och regioner eftersom både investeringar och konsumtion försvagades.

Situationen fortsatte in på 2023 och påverkade särskilt EU och USA", säger han och tillägger: "Med tanke på den fördröjda effekten av den åtstramande penningpolitiken förväntar vi oss att återhämtningen i efterfrågan på stål under 2024 kommer att vara långsam i de avancerade ekonomierna. Tillväxtekonomierna väntas växa snabbare än de utvecklade ekonomierna".Efter att ha minskat med 3,5 procent under 2022 förväntas Kinas totala efterfrågan på stål öka med 2,0 procent under 2023.

Den förväntas vara oförändrad 2024. Prognoserna för Kina är detsamma som i april.