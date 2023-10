TF Bank: Kreditkorten växer snabbt, intäkterna förväntas ha ökat med 42 procent

TF Bank förväntas ha ökat intäkterna med 42 procent under det tredje kvartalet. Utlåningen till hushåll väntas också ha ökat till 17,9 miljarder kronor.

Flera analytiker ser nu framåt och skönjer optimism för bankens möjligheter att fortsätta växa med rejäl lönsamhet. Kreditkorten tar allt större fokus i analyserna och DNB, som nyligen inledde bevakning på TF Bank, skriver bland annat att banken är positionerad för hög vinsttillväxt i Tyskland.

Rapporten för det tredje kvartalet presenteras på morgonen onsdagen den 18 oktoberUtlåningen väntas ha stigit till 17,9 miljarder kronor vid utgången av det tredje kvartalet och det motsvarar en tillväxt på 31 procent jämfört med samma tid förra året. Basen i bankens låneportfölj är konsumentlån med relativt låga kreditbelopp och kort återbetalningstid samt kreditkortsmarknaden för banken i Tyskland.Samtliga fyra analytiker som bevakar TF Bank har just nu köprekommendation för aktien och snitt-riktkursen har justerats upp till 186,50 kronor under det senaste kvartalet.DNB skriver att de anser att TF Bank är en attraktiv investering just nu.

De förväntar sig vinsttillväxt och att bankens förmåga att leverera hög avkastning på eget kapital kommer att fortsätta. DNB inledde nyligen bevakning på aktien med köprekommendation.

ABG ser att bankens fundamenta inte återspeglas i börskursen och höjde nyligen TF Bank till köp med en riktkurs på 175 kronor.Under det tredje kvartalet väntas banken redovisa kreditförluster på -170 miljoner kronor. En kraftig ökning fortsatt och upp med 85 procent jämfört med året innan.Väntat rörelseresultat för TF Bank ligger på 132 miljoner kronor, en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period i fjol då vinsten landade på 110 miljoner.Rörelsens intäkter väntas ha ökat med 42 procent till 511 miljoner kronor för kvartalet och vinsten per aktie väntas landa på 4,56 kronor, en ökning med 17 procent jämfört med samma period i fjol.Klockan 08:15 på onsdagen den 18 oktober presenterar ledningen för banken delårsrapporten genom en webcast.

---> https://www.finwire.tv/webcast/tf-bank/tf-bank-q3-presentation-2023-2/.