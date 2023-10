Bank of Americas resultat högre än väntat

Bank of America rapporterar intäkter i linje med förväntningarna under tredje kvartalet, med totala intäkter på 25,2 miljarder dollar och ett resultat per aktie på 0,90 dollar.

Bankjätten Bank of America redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet.De totala intäkterna uppgick till 25,2 miljarder dollar (24,5), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset. Resultatet per aktie blev 0,90 dollar (0,81), väntat var 0,83 dollar. Bank of America, BUSD Q3-2023 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2022 Förändring Intäkter 25,2 25,13 0,3% 24,5 2,9% Resultat per aktie, USD 0,90 0,83 8,4% 0,81 11,1%